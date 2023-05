Fregene saluta il “suo” comandante della stazione carabinieri | Giancarlo Cammarata

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Fiumicino – “Sono, luogotenente dei, e sono in pensione da marzo 2023. Provengo da Enna, una bella cittadina situata nel cuoreSicilia. Ho sempre svolto il mio lavoro nelle località romane, mi sono tanto affezionato a questi luoghi, alla gente generosa e accogliente, ho sposato una ragazza romana e ho due splendidi figli. Grazie anche all’armonia e al supportomia famiglia ho caratterizzato di serenità il mio impegnativo compito”. Così, luogotenente deientrato nei cuori di cittadini di. Una vita, la sua, passata a mettere in sicurezza il prossimo. Ma ora è arrivato anche per lui il tempopensione. Non mancano parole al miele per ...