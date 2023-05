Frane e allagamenti in Emilia Romagna | esonda il torrente Sillaro | le immagini impressionanti dall’alto

anche nel Forlivese, 12 evacuati Notte di intenso lavoro, quella trascorsa, per i vigili del fuoco di Forlì - Cesena. Decine e decine gli interventi provocati dalle forti piogge, ...... a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per. E la situazione meteo non sembra migliorare. A ...nell'appennino romagnolo e bolognese. Treni bloccati sulle linee da Bologna a Rimini , con ...Tutta la regione è colpita da. Il torrente Sillaro , un affluente del Reno, è esondato e 35 famiglie sono state evacuate. La pioggia che cade ininterrotte da ore ha portato il Po ...

Esondazioni e allagamenti, evacuazioni e scuole chiuse. Stop ai treni in diverse zone, disagi anche a Bologna: tutti gli aggiornamenti ...Continua l'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Fiumi esondati nel Ravennate, centinaia gli evacuati. Frane nel Bolognese. Scuole chiuse in diversi Comuni, stop ai treni in alcune zone. Oltre 400 gli ...