Francia | bocciato anche il secondo referendum su pensioni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il Consiglio costituzionale ha respintola seconda domanda dipopolare presentato da senatori socialisti, comunisti ed ecologisti per "vietare un'età pensionabile superiore ai 62 anni"...

Francia, bocciato anche il secondo referendum sulle pensioni

