LE FOTO 03 maggio 2023 09:32Maggiore (Bologna) allagata per maltempo - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...Inoltre, la piena del Senio ha raggiunto il centro diBolognese, comune in provincia di ... approfondimento Maltempo, paura in Emilia Romagna: esonda il fiume Lamone©Ansa Continua ...Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno eSan ... vedi anche Meteo, maltempo a Bologna: frane ed esondazioni©Getty Continua gallery %s ...

Fotogallery - Castel Maggiore (Bologna) allagata per maltempo TGCOM

Castel Gandolfo, un'autovettura con una giovane coppia a bordo è rimasta incastrata al passaggio a livello, tra le due sbarre, che si sono improvvisamente abbassate, mentre era ...