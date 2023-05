Forza Italia | Tajani “No aspiranti leader | Berlusconi nostra guida”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono io che ho voluto fortemente questa manifestazione di Milano per dimostrare cheè al fianco di Silvio, unico. Non ci sono ‘inì o, io faccio il vicepremier e ministro, faccio il coordinatore e vicepresidente del partito, mi basta questo.è lae non ci sonodopo di lui”. Così il ministro degli Esteri, Antonio, ad Agorà. “E' lui che ci ha portato alla vittoria e anche questo governo è frutto di quella intuizione del 1994”, spiega. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).