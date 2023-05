Formazioni ufficiali Manchester City-West Ham | Premier League 2022 2023

(Di mercoledì 3 maggio 2023) LediHam, match della ventottesima giornata di. I Citizens cercano la vittoria del sorpasso sui Gunners per regalarsi il primo posto (con una partita ancora in meno). Di fronte c’è quelHam che lo scorso 16 aprile ha fermato l’Arsenal e che ora proverà a giocare un altro brutto scherzo a Guardiola. Le: in attesaHam: in attesa SportFace.

Alle 18.00 andrà in scena la 33esima giornata del campionato di Serie A tra Sampdoria e Torino. Ecco leEcco ledi Sampdoria e Torino. SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Ravaglia; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Lammers.Ledi Juventus - Lecce (live alle 18) JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. ...Alle 18.00 andrà in scena la 33esima giornata del campionato di Serie A tra Salernitana e Fiorentina. Ecco leEcco ledi Salernitana - Fiorentina. Salernitana (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Maggiore, Dia; ...

Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali GianlucaDiMarzio.com

Alle 18, allo stadio Arechi di Salerno, torna in campo la Fiorentina. Lo farà contro la Salernitana dell'ex viola Paulo Sousa, in una sfida che per gli uomini di Italiano vale la ...Probabili formazioni Lazio-Sassuolo - Ecco le possibili scelte di formazione di Sarri e Dionisi in vista della 33^ giornata di Serie A ...