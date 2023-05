Formazioni ufficiali Lazio-Sassuolo | le scelte dei due allenatori

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Alle 21 andrà in scena la 33esima giornata del campionato di Serie A tra. Ecco leEcco ledi(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.. Allenatore: Maurizio Sarri.(4-3-3):Consigli; Zortea, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi.

Lazio - Sassuolo e Monza - RomaLAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari; Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. ...Milan - Cremonese e Verona - Inter:e dove vederle in TVVerona - Inter sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), mentre Milan - Cremonese ...Salernitana - Fiorentina e Sampdoria - Torino:e dove vederle in TVIn programma alle 18, entrambe le gare saranno trasmesse esclusivamente su DAZN. Ecco le:SALERNITANA ...

Poco meno di un’ora e la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro il Sassuolo, nella trentatreesima giornata di Serie A TIM. In attesa del fischio iniziale, i due club hanno reso noti i nomi dei ...Tona in campo oggi la Serie A, con il Napoli pronto alla festa scudetto: tricolore aritmetico per gli azzurri se la Lazio non vincerà all'Olimpico contro il Sassuolo. Si giocano ...