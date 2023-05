Fondi Grande successo per la prima cronoscalata “La salita di Marco Pantani” | tutti i vincitori

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 3 maggio 2023)– Tantissimi i partecipanti, uomini e donne provenienti da tutta Italia, esperti in cronoscalate ma anche semplici appassionati di ciclismo, alla 1^“Ladi”, che si è tenuta lo scorso 30 aprile a: una bella esperienza di sport e socialità in memoria del Pirata. Il più veloce in assoluto L'articolo Temporeale Quotidiano.