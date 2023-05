Fondazione Cdp | 1 | 5 mln contro la dispersione scolastica Gorno Tempini | Arginare il fenomeno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sostenere e promuovere progetti capaci di contrastare ildellain Italia, anche grazie al coinvolgimento attivo del corpo docenti: questo l’obiettivo del bando “A scuola per il futuro – Insieme per contrastare la”, promosso dallaCdp, che mette a disposizione fino a 1,5 milioni di euro a favore di enti del terzo settore, organizzazioni non governative nazionali e internazionali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale. “A scuola per il futuro”, secondo bando diCdp, punta a sostenere iniziative nuove o già in corso capaci di agire sui fenomeni tipici alla base dell’interruzione o dei ritardi nelle scuole ...