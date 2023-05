Follieri | «Comprare la Roma sarebbe un onore e un grande investimento | ma…»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Raffaello, imprenditore italiano che è stato accostato all’acquisto della, ha parlato al Sole 24 Ore Raffaello, imprenditore italiano che è stato accostato all’acquisto della, ha parlato al Sole 24 Ore. PAROLE – «laune un. Ho le risorse per farla tornare italiana, ma una trattativa non c’è. La verità è che ci sono stati due incontri a Londra con Ryan Friedkin, uno a dicembre 2022 e l’altro lo scorso marzo. Il gruppo americano è stato chiaro dopo avergli mostrato il mio interesse: venderanno solo se il nuovo stadio dinon sarà costruito».

La promessa Ancora, dalle pagine del quotidiano finanziario,spiega che non è in Italia perstadi o squadre di calcio. Ma 'per vendere terre rare '. Bene, è giusto che tutti abbiano ...Roma,ha confermato il suo interesse e desiderio dila squadra giallorossa. L'imprenditore italiano ha anche dichiarato di L'articolo Roma,conferma il suo interesse per il club ...Raffaelloconferma l'interesse verso la Roma . L'affarista pugliese, che in passato aveva tentato la ... "la Roma sarebbe un onore e un grande investimento: se la proprietà decidesse di ...

Follieri: "Comprare la Roma sarebbe un onore, ho incontrato due volte Ryan Friedkin". Gli americani... Voce Giallo Rossa

La Roma potrebbe tornare in mani italiane. In questi giorni si sta parlando di un interessamento da parte di Raffaello Follieri, imprenditore che si occupa di terre rare. A Il Sole 24 Ore ha chiarito.Raffaello Follieri, affarista pugliese conferma l'interesse della Roma in un'intervista a Il Sole 24 Ore. Le sue parole ...