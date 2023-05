Focus | ovviamente | sull' imminente incoronazione di Carlo dopo 70 anni di attesa

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Mancano pochissimi giorni all’di ReIII. E per prepararsi allo storico evento – previsto per sabato 6 maggio alle 11.20 – Rai 1 manda in onda stasera lo speciale di Ulisse intitolato La Corona dei Windsor. Con Alberto Angela pronto a fugare ogni dubbioa dinastia più paparazzata e sfruttata di sempre, dai giornali alla tv. Pronta a fare re un uomo che ha atteso di diventarlo, senza mai far vedere l’impazienza, per 70(ne compirà 74 il prossimo 14 novembre). Alberto Angela, il re della divulgazione in tv guarda le foto ...