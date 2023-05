(Di mercoledì 3 maggio 2023) La musicista inglese, che adora il nostro Paese perché da piccola ha vissuto per un po' a Firenze con la madre, il 22 giugno sarà sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola 2023 con la sua band. Una data attesa con trepidazione dai fan di+ the Machine, ma anche dalla critica, che definisce la trentaseienne «sovrannaturale»

...Pugh con Pierpaolo Piccioli Bianco anche l'abito dell'ambassador di Maison ValentinoPugh . Un cappotto oversize in lana doublecon sciarpa, sotto al quale portava una camicia oversize ...Welch Il 23 giugno è la volta della star spagnola più amata in tutto il mondo: Rosalia . E ... basta prendere la metro M1 (linea) o M%5 (linea lilla), e scendere alla fermata Lotto. ...E' "My living memory of", la nuova iniziativa promossa dall'Associazione Toscana - Usa, ... Le foto saranno vendute all'asta ed il ricavato verrà devoluto per un progetto della "Croce". L'...

Florence la rossa è pronta a tornare in Italia Vanity Fair Italia

La musicista inglese, che adora il nostro Paese perché da piccola ha vissuto per un po' a Firenze con la madre, il 22 giugno sarà sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola 2023 con la sua band. Una data ...Florence Pugh ha stupito i presenti con un'acconciatura inedita: ha completamente rasato i capelli. La 27enne, infatti, sta girando il film We Live in Time insieme all'attore Andrew Garfield e pare ...