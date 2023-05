Fiume Po | dalla siccità estrema ai pesanti danni dell’alluvione in 24 ore | campagne sott’acqua e frane | è l’effetto dei cambiamenti climatici

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Fino a pochi giorni fa ilin secca aveva messo in ginocchio i produttori di riso e la risalita del cuneo salino compromesso la produzione di ostriche, mentre i pescatori ricordavano che il livello dell’acqua era già ai livelli di giugno. Ma l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha ribaltato le condizioni del Po, che si è alzato di un metro e mezzo nelle ultime 24 ore. Una buona notizia? No, per niente. Perché il passaggio da un evento estremo all’altro, che ha colpito la Penisola con precipitazioni intense, ha provocato allagamenti,e smottamenti nelle. È quanto emerge dal monitoraggio del livello idrometrico effettuatoColdiretti al Ponte della Becca, in provincia di Pavia, analizzando lo stato del più grandeitaliano rappresentativo della sofferenza dei corsi ...

Tragedia in Emilia Romagna a causa del maltempo . Un uomo è morto , travoltoforza dell'acqua mentre si trovava in bicicletta e una casa è crollata nel bolognese. Sono 400 ...argini del......questo spettacolonatura è facendo un itinerario di 3 - 4 e più giorni partendo proprio... Ci si potrà imbattere in bradipi, vigogne, puma, orsi dagli occhiali, delfini di, ma anche ...... presidiatoPolizia locale eGuardia di Finanza. Mentre per quanto riguarda il Lamone, si stavano monitorando in particolare i ponti di Traversara e Villanova. Ilè però esondato ...

Maltempo, Emila Romagna in ginocchio: stop ai treni in alcune zone, chiusa la statale 16 adriatica - In canoa tra i tetti della città di Faenza - In canoa tra i tetti della città di Faenza RaiNews

FIUME VENETO - Una 90enne truffata e una centenaria sotto choc. Dopo mesi di silenzio, la banda delle truffe agli anziani è di nuovo in azione nel Friuli Occidentale. Le ultime ...L'anziano, un 80enne del Ravennate, avrebbe percorso una strada chiusa a causa del maltempo che flagella l'Emilia Romagna . Il decesso sarebbe sopravvenuto per annegamento ...