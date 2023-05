Fisco | società nautica Lago Maggiore evade 300mila euro di canoni demaniali

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - I militari della sezione operativa navaledella guardia di finanza hanno concluso nel mese scorso un controllo di polizia demaniale per riscontrare la legittima occupazione di un'area da parte di unaad Angera (Va), Comune rivierasco del. Dagli accertamenti per verificare la corrispondenza planimetrica tra quanto dichiarato in atti e quanto effettivamente occupato, è emerso che la, oltre alla regolare occupazione dell'area in concessione, occupava abusivamente ulteriori 6.500 mq di specchio acqueo in uso esclusivo. Lì erano stati posizionati pontili e galleggianti per l'ormeggio di unità navali. L'importo dei tributi evasi, tra il 2013 e il 2023, è di circa. Al ...