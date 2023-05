Fisco | Leo | “Lavoriamo per detassare le tredicesime | nella delega fiscale è già previsto”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il governo lavora per rendere strutturali tutte le misure che portano più soldi nelle tasche dei lavoratori, dall’esenzione dei fringe benefit a un sempre più incisivo taglio del cuneo, che è obiettivo di legislatura, fino alla detassazione delle, già presentee sulla quale l’esecutivo è al lavoro per trovare le coperture. A parlarne è stato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, durante l’audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il governo al lavoro per il taglio delle tasse sulle: è giàLa tassazione scontata per le”è una cosa che già c’è...

... gli strumenti tecnologici, vogliamo occuparci delle tematiche di fiscalità internazionali' ha dichiarato. Prima di fare la guerra agli evasori però si cerca di istituire un'amico'. Per le ...Testi unici " I materiali previsti dalla delega per la riforma del"sono testi unici e codice.già un passo avanti nel sistema tributario in vista poi di fare il codice tributario" ha dettoTesti unici " I materiali previsti dalla delega per la riforma del"sono testi unici e codice.già un passo avanti nel sistema tributario in vista poi di fare il codice tributario" ha detto

Fisco, viceministro Leo: ipotesi ridurre tasse per le tredicesime TGCOM

Un nuovo fisco che passerà da 4 a 3 aliquote Irpef, lotta all’evasione grazie alle nuove tecnologie, innalzamento della no tax area e ...Con il taglio al cuneo fiscale gli stipendi di chi prende fino a 35 mila euro saliranno da 45 a 100 euro al mese. Il viceministro Leo: il taglio del prelievo sulle tredicesime «è una cosa che già c’è ...