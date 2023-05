Firenze | Andrzej Chorosi?ski in concerto gratis all’Auditorium Fondazione CR

Tornano a risuonare le canne del maestoso organo Clementi dell'Auditorium Fondazione CRper l'edizione 2023 dei "Mercoledì musicali dell'organo e dintorni" . In tutto saranno venti ......Tornano a risuonare le canne del maestoso organo Clementi dell'Auditorium Fondazione CRper l'edizione 2023 dei "Mercoledì musicali dell'organo e dintorni" . In tutto saranno venti ......

MET - Mercoledì Musicali, la star dell'organo Andrzej Chorosinski in ... Met

In programma brani di Johann Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther, César Franck, Johann Christian Heinrich Rinck oltre a trascrizioni dello stesso Chorosinski da opere di Antonio Vivaldi e ...L’interesse di Brahms per Beethoven è cosa nota. Non è un caso che tra le opere giovanili del compositore amburghese figuri il "Trio in si maggiore per archi e pianoforte, op. 8", e il rimando non può ...