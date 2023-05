Fiorentina salvata da una gran punizione di Biraghi 3-3 a Salerno dopo la tripletta di Dia Pagelle

(Di mercoledì 3 maggio 2023) re "mani" di Dia, ossia tre gol del senegalese (salito incredibilmente a quota 15 nella classifica dei marcatori), non bastano ad affondare la, nel finale, da una magistralediretta diche rimedia un 3-3, alla fine, non disprezzabile. Proprio lui, Cristiano, protagonista in negativo almeno sulla seconda rete del pupillo di Paulo Sousa

Fiorentina-Sampdoria 5-0, le pagelle: difesa horror, salvate il soldato Ravaglia GenovaToday

Salernitana e Fiorentina pareggiano 3-3 nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2022-2023. Il match, griffato dalla tripletta di Dia per i padroni di casa, permette alla Salernitana di ...Non basta alla Salernitana la tripletta di un sontuoso Dia (superato il record di gol in A di Di Vaio) per mettere al tappeto un’ottima Fiorentina che si salva però soltanto a ...