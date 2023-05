Fiorentina | Italiano | «Di positivo mi tengo la reazione»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro la Salernitana Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: «Un bel punto per quanto mi riguarda e abbiamo avuto carattere per rimontare e pareggiare una partita difficile. Ci prendiamo questa voglia di non perdere anche se abbiamo commesso qualche ingenuità dietro. Manca troppo poco alla fine di questa stagione e noi abbiamo in ballo tantissimo. Cerco di prendere ilda ciò che abbiamo fatto. Non siamo riusciti ad andare in vantaggio e siamo stati costretti a rincorrere. Rammarico? Abbiamo lasciato per strada tanti punti soprattutto nella prima parte di stagione».