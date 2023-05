Finisce in autocompattatore | operaio muore a Palermo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Morte sul lavoro a. Unha perso la vita cadendo dentro unper la raccolta rifiuti della Rap, società partecipata del Comune. La vittima, di 47 anni, aveva origini marocchine. Il mezzo era in manutenzione presso la Eurotech, azienda alla quale Rap spesso commissiona la riparazione dei propri mezzi, L'incidente si è verificato nell'officina della ditta, in via Ingham, nel quartiere Brancaccio. Inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri.

È morto un operaio di 48 anni finito dentro un. L'uomo di origini marocchine stava lavorando quando è finito dentro il mezzo per la raccolta dei rifiuti. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimarlo ma è deceduto. Sono in corso ...È morto schiacciato dalla pressa per comprimere i rifiuti nell'della Rap che stava riparando nel deposito dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in via Ingham, a Palermo. Mohamed Boujdouni, 47 anni, marocchino e residente a Palermo,...Un operaio di 48 anni di una ditta della zona industriale sarebbe finito, secondo una prima ricostruzione della vicenda, dentro un. Sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere ...

Palermo, operaio finisce in un autocompattatore: morto a 47 anni La Repubblica

La vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro è Mohamed Boujdouni, 48 anni nato a Marracash, in Marocco. L’operaio della ditta Eurotech, che si trova in via Ingham a Palermo, stava riparando un autoco ...È morto schiacciato dalla pressa per comprimere i rifiuti nell'autocompattatore della Rap che stava riparando nel deposito dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in via Ingham, ...