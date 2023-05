Finalmente siamo tornati a parlare dell' unica cosa che conta | i soldi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il panorama è desolante. Eppure, vedo qualdi buono; ma non all’orizzonte, bensì già tra noi. Mi riferisco al fatto che si èdi. E non intendo solo quelli del Pnrr (a tal proposito, colgo l’occasione di queste righe su una testata nazionale per rivolgermi a Guido Crosetto: ministro, non si preoccupi se non sapete come spendere duecento miliardi di euro, voi prendeteli comunque, poi eventualmente mi chiamate e ci penso io a spenderli, e non in tre anni, a me bastano tre giorni). Ma non si parla disolo quando si tratta del Pnrr, dicevo: si èa parlarne in vari ambiti, e sempre in modo propositivo.come soluzione, valido argomento, strumento efficace. La congiuntura è tale che pare astrale: una ricerca scientifica ha ...