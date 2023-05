... player di Juventus DSYRE ) hanno conquistato il primo obiettivo stagionale, la qualificazione ai Playoffs delleSeries . Si tratta dell'evento che darà accesso allaCup (...... arriva da una stagione magica perché oltre alla vittoria dello scudetto virtuale ha messo insieme anche il terzo posto con la eNazionale allaCup e la top - 4 individuale nella...La, l'organizzazione eSports della Federazione Internazionale del Calcio (FIFA), ha annunciato di aver stretto una partnership con Calm, il noto brand di salute mentale, per laCup 2023 Abbonamenti premium per i players. LaCup è una delle competizioni più importanti del mondo degli eSports, in cui i giocatori rappresentano le rispettive nazionali.

FIFAe Nations Cup, Italia ai playoff: ecco i gironi Calciomercato.com

Canada Soccer’s eNational team have qualified for the FIFAe Nations Playoffs 2023 after defeating Dominican Republic in the second-chance knockout bracket of the FIFAe Nations Online Qualifiers for ...Canada Soccer’s eNational team will participate in the FIFAe Nations Online Qualifiers taking place on 21-23 April. The FIFAe Nations Online Qualifiers are the next step on the journey to qualify for ...