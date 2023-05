Fi | Tajani | ' Berlusconi continua a migliorare | prepara intervento a convention Milano'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "sta meglio, ho parlato con lui ieri sera, stamente migliorando, stando il suoalla manifestazione di venerdì e sabato prossimo a". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio, ad 'Agorà' su Rai 3, in vista delladi Forza Italia. "Mi auguro che possa lasciare il San Raffaele nei prossimi giorni. E' pienamente impegnato con la testa, le idee, le proposte e ci incalza e ci riempie di idee e suggerimenti. Dal San Raffaele ci dà le giuste indicazioni per lavorare nella direzione di tagliare le tasse ai cittadini", ha aggiunto.

...il significato di una certificazione della reggenza affidata al vicepresidente Antonio, che ... nel panel, è riservato ai fedelissimi di Marta Fascina, la compagna di, ovvero i ...Negli ultimi giorni, raccontano, va ripetendo che non vede l'ora di tornare a casa e in ... La convention, dal titolo La forza dell'Italia, si aprirà venerdì alle 12 con i saluti die ...... "Ma a maggio torna" Cattaneo (FI): "Leadership aIl partito non esiste senza" ...

Tajani: Berlusconi sta meglio, resta lui la guida di FI Sky Tg24

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Sono io che ho voluto fortemente questa manifestazione per dimostrare che Forza Italia è attorno a Berlusconi. L’unico leader si chiama Silvio Berlusconi, non ci sono leade ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Berlusconi sta meglio, ho parlato con lui ieri sera, sta continuamente migliorando, sta preparando il suo intervento alla manifestazione di venerdì e sabato prossimo a Mila ...