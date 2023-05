Festival Nazionale Teatro XS città di Salerno | domenica la finalissima

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Otto spettacoli per altrettante compagnie. Otto domeniche diXS per la quattordicesima edizione che aha portato in scena le diverse letture dell’animo umano, ha indagato sul “chi siamo” e sul senso della vita, lo ha fatto attingendo ai vari linguaggi che ilusa per poi rimettersi al verdetto finale di giudici e pubblico. E così7 maggio, alle ore 19, le luci delGenovesi si accenderanno ancora una volta per il consueto omaggio della Compagnia dell’Eclissi che quest’anno presenta il reading di “Anni Tedeschi” a cura di Roberto Lombardi. Il tema è quello della guerra, ineludibile, anche in un’occasione mondana come una premiazione teatrale. La guerra vista non dall’alto di Capi di ...