Festa scudetto | presidente Eav | “No ai fumogeni accesi sui treni’

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Non accendetesui treni perché si rischia una strage!”. A parlare è ildell‘Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, che alla vigilia di una giornata che potrebbe consegnare la matematica vittoria del suo terzoal Napoli e dare il via ai festeggiamenti già programmati domenica scorsa prima del match con la Salernitana. Proprio per favorire l’afflusso dei tifosi allo stadio Maradona, aperto domani sera per consentire la visione su appositi maxischermo della partita Udinese-Napoli in programma alle 20:45, Eav ha predisposto il prolungamento del servizio sulle linee flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla metropolitana Piscinola-Aversa: ”Se si accende un fumogeno sul treno – prosegue De Gregorio – scatta il sistema antincendio, si blocca il treno e quindi la linea, con ...

Adesso serve una vittoria per mettere al sicuro l' obbiettivo Champions e magari rinviare ancora di un giorno ladel Napoli. Dall'altra parte, il Sassuolo ha già da tempo archiviato la ...rimandata per il Napoli, la Sampdoria crolla e vede la Serie B avvicinarsi. Ecco come cambia la classifica di Serie A 1) NAPOLI 79 punti 32 partite giocate 68 gol fatti 22 subiti 2) ...3 maggio 2023 Gallery correlaterimandata a Napoli: calciatori delusi e disperati Laè rimandata, dall'euforia alla delusione dei... Sport 28 Aprile 2023 Alessandro ...

Il tecnico del Napoli: 'Ho una squadra di purosangue e mi ...