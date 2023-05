«Festa scudetto | giovedì sera a Napoli Cumana e Linea 2 solo fino a mezzanotte | come si farà?»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non paghi della figuraccia rimediata domenica – oggi denunciata con forza da Corriere dellae Verità, nei giorni scorsi da Fanpage e dalsta – ieri prefetto e sindaco hanno avuto la faccia tosta di dire che il piano trasporti era riuscito. Domanisi rischia l’ennesima figuraccia. Per non parlare di stanel caso in cui arrivasse l’aritmetica (staniente trasport né auto private). A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di: “Ho richiesto esplicitamente in maniera formale di prolungare i servizi di trasporto su ferro durante la nottataalle ore 4.00, trae venerdì. E la stessa cosa varrà anche per la domenica contro la Fiorentina. Purtroppo ...