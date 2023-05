Festa della Mamma | Emily Vondy condivide la checklist dei regali da evitare

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Siamo alle porte di maggio e lasi avvicina. Tra le inserzioni che appaiono sui social veniamo tempestati sempre dai soliti gioielli, ombretti e creme per il corpo, senza riuscire a scovare il pensierino perfetto per questa occasione. Niente panico,su TikTok una lista didaper non fare brutta figura. L’influencer pubblica una compilation di screenshot per offrire qualche spunto ai migliaia di follower che la seguono e facilitarli nella ricerca del regalo perfetto. Le prime immagini vengono commentate ironicamente dalla tiktoker che presenta unadi oggetti poco apprezzati dalle mamme: collanine in argento, set da bagno e prodotti per il viso, vengono giudicati tutti ...