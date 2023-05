Ferrari | Vasseur | “Lavoriamo in pista per sviluppare il nostro pacchetto vettura”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Frédéric, team principal della, ha parlato alla vigilia del weekeend del Gp di Miami. “Siamo in un momento impegnativo, cinque gare in sei settimane sono tante. Con la squadra stiamo lavorando a lavorare inperil. Questo è un circuito anomalo che però piace molto ai nostri piloti”.ha poi continuato: “Gli Stati Uniti sono da sempre un mercato molto importante per lae c’è una base consistente di tifosi della Scuderia, il che rende ancora più piacevole correre qui ed è un ulteriore incentivo a spingere per colmare il divario prestazionale con i leader del campionato”. SportFace.

... Christian Horner, è stato pizzicato nell'hospitality del Cavallino Rampante, dove ha probabilmente parlato con. L'ipotesi di un accordo tra lae la Red Bull è però esclusa da Helmut ...F1 GP Azerbaijan 2023, Baku: Charles Leclerc (Scuderia) festeggia la pole position VEDI ANCHE, parla Fred: "Abbiamo lavorato bene, ma l'obiettivo resta vincere" Toto Wolff ...Qualche anno fa Mattia Binotto, che a fine 2022 ha concluso il suo rapporto con lavenendo sostituito da Frederic, ha cercato di portare l'attuale direttore tecnico dell'Aston Martin ...

Leclerc svela il metodo Vasseur per la rivoluzione in Ferrari: nessuno a Maranello è più al sicuro Sport Fanpage

ROMA - Il futuro di Leclerc ancora in Ferrari È presto per dirlo. A spiegarlo, senza troppi giri di parole, è direttamente il pilota monegasco, che in un'intervista alla tedesca Bild non ha fatto mis ...Un risultato annunciato. E uno spettacolo, tutto sommato, poco entusiasmante. Non si capisce perché la Federazione accorci i tratti in cui è consentito aprire l’ala mobile ...