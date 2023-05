Ferrari | Vasseur insegue un ambizioso doppio obiettivo | l’annuncio inatteso infiamma i tifosi

...pilota di Formula 1 vorrebbe guidare la, e io sono fortunato a farne parte ha proseguito il monegasco. Non credo che serva andare in Red Bull per vincere il Mondiale". La gestioneè ...... nel 2019 in McLaren 10° senza un tempo valido e con Norris 7°; nel 2021 in5° a 0″... Cosa si può salvare dal fine settimana Il team principal Fredericha mostrato comprensione ...Leclerc e, il binomio del presente e del futuro Lo ha avuto e voluto in Alfa Romeo, e ora lo ha ritrovato in, ben più maturo ma sognatore come al solito. Fredericconosce bene Charles Leclerc e sa come sfruttarne appieno le potenzialità. Il francese ritiene il #16 un pilastro della, ...

Vasseur promuove Ferrari: "La strada è giusta" FormulaPassion.it

Charles Leclerc è tornato sul rapporto con Frederic Vasseur, confermando la massima fiducia nel nuovo team principal di Ferrari.Vasseur promuove la nuova Sprint La Formula 1 che aveva strombazzato l’introduzione del format Sprint Shootout ha fatto i conti con un weekend di Baku a tratti soporifero. L’impressione di molti è che ...