(Di mercoledì 3 maggio 2023) Uno dei migliori week end in carriera per Leclerc , il migliore di quest'anno dellaeppure non c'è voglia di sorridere. Essere sverniciati, senza possibilità di replica nei primi giri è un ...

Però neisi è vista unache con Charles sembra tornata a essere quella monoposto indiscutibilmente più veloce sul giro secco e ottima nel finale di gara , sul millesimo con gli altri, ...Sul passo gara Verstappen e Perez sembrano ancora nettamente superiori, ma i duedel monegasco sono il primo segnale di rinascita della. Leggi Anche F1, GP Azerbaigian: gli orari tv " ...

Ferrari, lampi rossi in Azerbaijan ma manca il tuono! Autosprint.it

Con il suo memorabile weekend, le pole e i due piazzamenti in top three, Leclerc riaccende la brace del Cavallino. Anche se si attende una fiammata nella quale, se non altro, si ricomincia a sperare ...Due corse e due podi pesanti e benaugurali per la Ferrari, in Formula 1 e nel Wec dentro una stagione che così entra sempre più nel vivo ...