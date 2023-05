Ferragnez 2 | “Quest’anno ci ha messo alla prova” Ecco il trailer

(Di mercoledì 3 maggio 2023) In arrivo su Prime Video The2, il docu-reality su Fedez e Chiara Ferragni, disponibile dal 18 maggio 2023 con i primi quattro episodi e dal 25 maggio con gli ultimi tre. Dopo l’estate, invece, andrà in onda uno speciale su Sanremo, dedicato interamente alle avventure della co–conduttrice sul palco dell’Ariston. Ilufficiale della seconda stagione è stato pubblicato in anteprima su Instagram e riassume i momenti fondamentali del nuovo capitolo della serie: “Ilufficiale della nuova stagione di #TheLaSerie è fuori. L’anno passato è stato stupendo, ma anche impegnativo da un punto di vista umano e professionale”, spiega l’imprenditrice digitale: Non vediamo l’ora di potervi mostrare tante esperienze inedite, conversazioni emozionanti e momenti divertenti con la famiglia. Tra i frame ...

