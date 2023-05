Ferisce un uomo dopo una lite | fermato 72enne per tentato omicidio

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ununaunper. L’aggressore si è costituito successivamente al Commissariato San Paolo Ieri pomeriggio gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in un garage di via Stendhal per una segnalazione di una persona ferita. Gli operatori, giunti sul posto, hanno visto personale del 118 che stava soccorrendo uncon diverse ferite da arma da taglio; quest’ultimo, prima di essere accompagnato all’Ospedale del Mare, ha raccontato ai poliziotti che, poco prima, unche conosceva, di cui ha fornito le generalità, lo aveva aggredito. I poliziotti, ...

Una volta fuori, la psicologa Anna dovrà seguirlo per capire se l'può essere un pericolo per ... Non appena l'incontenibile ULTRAMAN distrugge la città egli abitanti, la società lo ......parte degli operai asserragliati - di una bomba fatta di dinamite che uccide 6 poliziotti e... Per le grandi masse di lavoratori, invece, Bava Beccaris diventa 'il macellaio di Milano', l'...... "Perfezioneremo la deterrenza di una guerra nucleare" Stati Uniti, una palla finisce nel suo cortile: unspara epadre e figlia Usa, gli hacker stranieri attaccano le scuole: 401 falsi ...

NAPOLI. FERISCE UN UOMO CON UN OGGETTO CONTUNDENTE ... TeleIschia

Un motociclista di 29 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in viale De Gasperi a Milano (zona Gallaratese) nella mattinata di mercoledì 3 maggio. Tutto è accaduto un attimo prima delle 10, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...