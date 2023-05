Fedez grande cambiamento per lui! Ha dovuto confessare la verità

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Questo è stato un anno molto complesso perdal punto di vista emotivo, ma anche a livello professionale c’è stato undrastico. Il 2023 non è iniziato benissimo per Federico Lucia, e nemmeno per sua moglie Chiara Ferragni che, a Febbraio, si è imbarcata in una delle più grandi avventure professionali della sua vita: il Festival di Sanremo.in una foto di fine 2022 – Fonte: Instagram @– Grantennistoscana.itIl Festival è stato un banco di prova estremamente impegnativo per Chiara che, arrivata all’ultima puntata, hagestire la tempesta mediatica dell’appassionato bacio gay tra suo marito e Rosa Chemical in diretta nazionale. Dopo quel bacio le voci di una profonda crisi tra Chiara e, colpevole di aver messo in ombra sua moglie, si sono ...