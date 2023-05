Federica Pellegrini si racconta in un’autobiografia | dal 16 maggio sarà disponibile in libreria ”Oro”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La campionessa di nuotosiin: il 16uscirà ”Oro”, libro edito dalla casa editricie La Nave di Teseo. ”Oro”, esce l’autobiografia diIl 16esce Oro l’autobiografia di, fra le atlete italiane più importanti degli ultimi anni. Nel libro la campionessale sue vittorie, le sconfitte, la fatica, i traguardi e gli incredibili sacrifici per raggiungere la meta ma, non solo; dopo una carriera costellata di incredibili successi,si ritira nel 2021, a 33 anni. Attualmente è membro della Commissione atleti del Cio. Nella sua autobiografia,...

... per fare un esempio: bulldog inglesi e francesi, carlini ma anche gatti persiani o scottish fold che sono alcune delle razze preferite da Vip e influencer come Chiara Ferragni eUnderwater:, la recensione: La divina, la donna e l'atleta Alberto racconta se stesso nel suo ambiente naturale Alberto Tomba: Vincere in salita , a livello di racconto, fa una ...... Carmelino La Grotteria, Antonio Lombardi, Matteo Marchesi, Carlotta Paganelli, Silvano, ... Matteo Mazzamuto, Alexandra Rallo, Emanuela Rolli, Giovanni Rametta, Antonio Saggese,...

Federica Pellegrini, c’è il trucco: il costume supersexy e la reazione di Giunta Il Veggente

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Federica Pellegrini autobiografia uscita del libro "Oro" in cui racconta la sua carriera leggendaria e la sua vita privata.