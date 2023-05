Fed | Powell | ' oggi non decisa pausa rialzi ma abbiamo cambiato tono' **

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - Nella riunione odierna del Fomc "non è stata presa nessuna decisione su una" neidei tassi. Lo sottolinea in conferenza stampa il presidente della Federal Reserve Jeromeaggiungendo però che "si può notare come nella dichiarazione di marzo avessimo una frase che affermava che potrebbe essere appropriato un ulteriore irrigidimento della politica monetaria. Quella frase non c'è più nella dichiarazione finale, l'tolta ediciamo invece che nel determinare" le prossime mosse "il comitato terrà conto di alcuni fattori". Una scelta che - sottolinea- "è un cambiamento significativo".

Il presidente dellaJeromeparlerà nel tardo pomeriggio. L'economia è già rallentata e il sistema bancario statunitense ha iniziato a cedere sotto il peso di tassi molto più alti.Il livello di riferimento suifunds sale ad una forchetta del 5 - 5,25% , il valore più elevato ... L'Istituzione guidata da Jeromeribadisce la sua forte determinazione a riportare l'...I mercati non la prendono bene e stornano verso i valori antecedenti alla comunicazione

(Teleborsa) - La Federal Reserve ha alzato come da attese i tassi di interesse di altri 25 punti base e, allo stesso tempo, ha rimodulato le sue determinazioni per le future decisioni in maniera tale ...La banca centrale americana interviene per la decima volta consecutiva sul costo del denaro. Ora il mercato scommette sulla fine degli aumenti per la crisi bancaria, la persistenza dell’inflazione e i ...