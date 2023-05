Fed e Bce pronte a tirare il fiato sui tassi La scommessa degli economisti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’impressione è quella di una partita più psicologica che monetaria. Le due principali banche centrali del mondo, la Federal Reserve e la Bce, hanno deciso di dare un altro giro di vite al costo del denaro. Il che non è certo una buona notizia per tutte quelle famiglie e imprese che sono alle prese con mutui e finanziamenti. E c’è da giurare che il governo italiano, che più volte ha fatto intendere a Francoforte la propria irritazione verso una politica monetaria giudicata talvolta, anche da parte dello stesso board esecutivo dell’Eurotower, eccessivamente miope verso una crescita ancora troppo claudicante, non gradirà un ulteriore inasprimento dei. LAGARDE L’OSTINATA A meno che a Christine Lagarde non venga una crisi di coscienza in queste ore, il 4 maggio la la Bce dovrebbe annunciare un nuovo rialzo del costo del denaro. E questa volta l’incremento potrebbe ...

