Fatta così è semplicissima! La mia torta di mele la vogliono tutti!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ladisemplicissima e super golosa! Se il sapore di unadiè uno dei tuoi preferiti devi assolutamente preparare la versione che troverai qui di seguito. La ricetta delladicon crema al budino è molto facile da realizzare e ci vorranno solo una decina di minuti per completarla. Il budino che andremo a preparare si scioglierà letteralmente in bocca e tutta la famiglia si innamorerà di questo dolce semplice ma tanto sfizioso. Dirigiti in cucina e comincia a spadellare! Ladisemplicissima e super golosa! Per ottenere il nostro budino dobbiamo utilizzare: 15 gr di amido di mais 1 uovo 250 ml di latte 50 gr di zucchero Gli ingredienti per realizzare l’impasto sono: 200 gr di farina 1 cucchiaino di vaniglia 3 ...