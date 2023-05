Fame | 258 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare acuta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Rapporto globale sulle crisi alimentari (Grfc), numeri in crescita nel 2022 rispetto al 2021 Il numero dichedie che necessitano urgentemente di cibo, nutrizione e assistenza è aumentato per il quarto anno consecutivo nel 2022, secondo l’ultimo Rapporto globale sulle crisi alimentari (Grfc). Il rapporto annuale, prodotto dal Food Security Information Network (Fsin), è stato lanciato oggi dal Global Network Against Food Crises (Gnafc), un’alleanza internazionale delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, delle agenzie governative e non governative, che lavora per affrontare le crisi alimentari. Il rapporto rileva che circa 258diin 58 paesi e territori hanno dovuto affrontare ...

Il mix letale tra eventi meteorologici estremi e conflitti a cominciare dalla guerra della Russia in Ucraina Nel 2022, 258 milioni di persone in 58 paesi ... liberare il mondo dalla fame entro il 2030 ...