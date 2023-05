Fagioli | il momento non è semplice | situazione da risolvere

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 3 maggio 2023)non sta attraversando il migliordella stagione; il centrocampista ha commesso una serie di errori non da lui. Nelpiù delicato della stagione, coinciso con l’eliminazione dalla Champions League, Allegri ha fatto ricorso a diversi giovani per uscire da unacomplessa.(LaPresse)Le risposte avute dal tecnico sono state più che positive; tra i giocatori ad essersi messi maggiormente in mostra non possiamo non citare. Il centrocampista ha disputato una stagione di alto livello anche se, ultimamente, sta attraversando un periodo per nulla. Il classe 2001, infatti, è reduce da una serie di errori che hanno lasciato tutti senza parole. L’ultimo è stato commesso nella trasferta di Bologna quando ha avuto sui piedi la ...