Europa Cup ILCA da record | alla Fraglia Vela Riva 723 velisti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Manca pochissimo ad un evento senza precedenti: stiamo parlando dell’Cup. Manifestazione da, con 723 laseristi e laseriste pronti ad affrontarsi nelle acque del Garda trentino per l’appuntamento italiano dell’Cup classiCup, una trentina le nazioni presenti Un’affluenza, che rappresenta un vero prima per una regata del singolo olimpico più conosciuto al mondo. In acqua scenderanno la bellezza di ben cento7 (classe olimpica maschile), 3296 (classe olimpica femminile) e 2944 (per ipiù giovani): il tutto in ...

...uscita anticipata dalla LEN Euroquest'anno, giocare bene nel campionato italiano è stato per noi un punto di enfasi per confermare la nostra qualità e qualificarci anche per giocare ine ...... 'Sì, la Ryderè decisamente l'obiettivo più importante della mia stagione'. Meronk compirà 30 ... Poi magari mi capita di passare un paio di settimane in Polonia quando ci sono i tornei in'. ...... 'Il sogno di far parte del Team Europe alla prossima Ryderè sempre lì, ora iniziano le gare decisive per la Road to Rome, sarà importante portare a casa punti nei tornei in'. Luke Donald,...

Europa League, quanti doppi ex tra Roma e Bayer Leverkusen Corriere dello Sport

L'organo di governo del calcio ha minacciato di non proiettare la Coppa del Mondo femminile in cinque Paesi europei ...Sul percorso del Marco Simone a Roma una edizione che fa da apripista alla grade sfida Europa-Usa in programma a settembre. Triplice sfida danese per la ...