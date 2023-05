Eurolega 2022 2023 | il Barcellona accede in semifinale | successo esterno per l’Olympiacos

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilvince anche gara-3 contro lo Zalgiris e conquista l’accesso alle semifinali di, ottenendo unper 77-66 ed entra tra le migliori quattro della massima competizione cestistica europea. Partita dominata a lungo da parte della formazione ospite, che si è dimostrata nettamente superiore ai propri rivali e ha messo a referto una vittoria che proietta gli spagnoli al turno successivo e li avvicina al sogno di conquistare questo prestigioso trofeo. I migliori marcatori sono stati Jan Vesely (14 punti) e Tomas Satoransky (14 punti) per il, mentre ai padroni di casa non sono bastati i 13 punti siglati da Edgaras Ulanovas. Gara, invece, incerta fino alla fine quella che ha visto opposte Fenerbahce e Olympiacos, con i greci che si sono imposti per 72-71 e hanno ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Zalgiris Kaunas - Barcellona , sfida valida come gara - 3 dei playoff dell'/2023 di basket . La formazione lituana è chiamata a cercare di sfruttare il fattore ambientale per provare l'impresa di accorciare sui blaugrana, fin qui saliti sul 2 - 0 senza troppe ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Fenerbahce - Olympiacos , sfida valida come gara - 3 dei playoff dell'/2023 di basket . Dopo le prime due partite, andate in scena in Grecia, la serie è in perfetta parità, sull'1 - 1. Dopo aver perso la prima partita, infatti, la formazione di Istanbul è ...

BASKET, EUROLEGA - Il Barcellona è la prima squadra qualificata per le Final Four di Kaunas: chiusa sul 3-0 la serie playoff contro lo Zalgiris ...