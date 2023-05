Esonda il fiume Senio | un uomo viene travolto dalle acque in bici 

(Di mercoledì 3 maggio 2023) AGI - Un 80enne è morto questa mattina nel Ravennate, a Castel Bolognese, rimanendodelto. L'anziano, secondo quanto appreso, era in bicicletta e avrebbe percorso una strada chiusa. Il decesso sarebbe sopravvenuto per annegamento. Nel paese sono in corso numerose emergenze a causa del maltempo che sta flagellando l'Emilia Romagna.

Situazione drammatica a Faenza. Il Lamone: sommersa parte della città. Numerose persone bloccate nelle abitazioni. Hanno trovato rifugio ai piani alti. In corso i soccorsi dei vigili del fuoco. C'è chi si aggira con i ... Particolarmente delicata la situazione nel bacino del Tramazzo, dove a causa di diverse frane è stato necessario intervenire su numerose strade e sulle linee elettriche. Problemi anche a ...

