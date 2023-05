Esonda il fiume Senio | un uomo viene travolto dalle acque in bici 

(Di mercoledì 3 maggio 2023) AGI - Un 80enne è morto questa mattina nel Ravennate, a Castel Bolognese, rimanendodelto. L'anziano, secondo quanto appreso, era in bicicletta e avrebbe percorso una strada chiusa. Il decesso sarebbe sopravvenuto per annegamento. Nel paese sono in corso numerose emergenze a causa del maltempo che sta flagellando l'Emilia Romagna.

... 'Basta affitti insostenibili' VIGILI IN AZIONE Fotogallery - Il Sillarotra Imola e Massa ... Particolarmente delicata la situazione nel bacino delTramazzo, dove a causa di diverse frane è ...... mentre a Faenza si sono registrati allagamenti a seguito della rottura degli argini del... Il Sillaro rompe l'argine,il Lamone - La situazione più grave al confine tra Imola e il ......il Senio Proseguono le attività Anas per fronteggiare l'emergenza maltempo che da ieri sta interessando l'Emilia Romagna. Sulla strada statale 9 'Via Emilià è chiuso, per esondazione del...

Maltempo, paura in Emilia Romagna: esonda fiume Lamone. Due vittime, centinaia di evacuati Sky Tg24

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna: a Faenza esonda il fiume Lamone, città completamente allagata. Tra gli edifici colpiti dall'alluvione anche la storica palestra della lotta olimpica ...Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'emergenza maltempo in Emilia Romagna: per ora si tratta di due morti, un disperso e migliaia di persone a rischio ...