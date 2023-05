Esercito Mattarella | l’Italia è orgogliosa | un pensiero ai caduti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023). Sergio, unai– “In questo momento dal Baltico fino al Mar Nero, in diversi Paesi, ci sono contingenti delle nostre forze armate e dell’in particolare che contribuiscono alla sicurezza collettiva in Europa, e di questo anche desidero ringraziare l’per il contributo che fornisce così importante e così apprezzato ovunque. Il nostro Paese è orgoglioso dell’opera che gli uomini e le donne dell’svolgono e io interpreto questo orgoglio ringraziandovi molto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio(In Foto) incontrando al Quirinale, in occasione del 162/mo anniversario di costituzione dell’...