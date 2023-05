Esenzione ticket | Tommasetti | “Cittadini in coda per ore | presentata interrogazione”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Asl in affanno e lunghe attese per l’dal pagamento delsanitario, la Regione faccia qualcosa”. La richiesta arriva da Aurelio: il consigliere regionale della Campania della Lega ha presentato una specificasui disagi vissuti da tanticostretti a ore di. “Nelle scorse settimane, soprattutto per quanto riguarda la provincia di Salerno, siamo venuti a conoscenza di episodi incresciosi che mettono a rischio persino l’ordine pubblico. Mi riferisco ad esempio a quanto accaduto a Mercato San Severino il 17 aprile, quando la ressa all’ingresso del distretto sanitario è stata tale da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine”.striglia i vertici regionali sull’erogazione ...

E non per acquistare un biglietto di un concerto, ma per ottenere o rinnovare l'esenzione per patologia oppure per cambiare medico curante o pediatra. Una situazione insostenibile, certamente

Esenzione ticket, la denuncia di Tommasetti: "Cittadini in fila per ore" SalernoToday

Il consigliere della Lega ha presentato un'interrogazione sulle file registrate presso le Asl del territorio campane