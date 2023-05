Esce Italodisco dei The Kolors | “L’upgrade del nostro percorso pop”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023)il 5 maggiodei The, un brano che rappresentadelpop della band. Lo racconta Stash Fiordispino, parlando della genesi del pezzo, un pezzo che ha preso vita in poche ore mentre cercava un suono nuovo che potesse segnare una nuova fase artistica per il gruppo, senza snaturarlo.dei Theè un singolo particolarmente importante per la band guidata da Stash Fiordispino. Da un lato segna il ritorno dei Thein radio con un singolo inedito, dall’altro una nuova era musicale avviata con la firma del contratto con Warner Music, dopo tanti anni in Universal Music. “è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che risultasse ...