(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma -“Il problema dell’costiera che sta mettendo a rischio oltre il 50 per cento delle coste del Lazio e la ricostruzione delle aree della Provincia di Rieti colpite e in alcuni casi distrutte dal terremoto del 2016 sono stati i temi centrali della Commissione Tutela del territorio,costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione, che si è riunita per la prima volta nella sede del Consiglio regionale“. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale M5S Adriano Zuccalà, vice presidente della Commissione Tutela del territorio,costiera, Emergenze e grandi rischi, Protezione Civile e Ricostruzione della Regione Lazio “A breve partirà – spiega – un ciclo di audizioni alle quali saranno invitati tutti i sindaci dei comuni costieri della nostra regione, al fine di procedere in maniera ...

Della missione si discute da mesi, se non anni, dopo il 2020, e la Russia ricusa ogni responsabilitàmancato dispiegamento, mentre l'dei confini continua . Propagandisti Il confine ......al finanziamento del sistema previdenziale perché a cascata potrebbe comportare ulteriore... Meloni sbaglia i conti: il governo non ha fatto il 'più importante taglio delle tasselavoro ...... per martedì 2 maggio 2023, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria ,Lazio meridionale e ... Nel primo caso si possono verificare i seguenti fenomeni localizzati come, frane ...

Erosione sul litorale laziale, la Pisana (finalmente) si muove Il Faro online

"Sinistra e sindacato, che ora azzannano le calcagna dell’esecutivo, al tempo esprimevano forti perplessità sul decreto dignità" ...Per Longobardi, "in un mondo perfetto avremmo voluto avere anche per le aziende un taglio al costo del lavoro".