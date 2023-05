Ernesto Apuzzo in esclusiva a Terzo Tempo Napoli | Sul gol di Dia | nessun errore tecnico-tattico della difesa | Azzurra

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 maggio 2023) In, ospitetrasmissione, ideata e condotta da Vincenzo Vitiello, è intervenuto l’ex calciatore di serie A, ed ex allenatore anchePrimavera del. Queste in sintesi le sue parole: “Nel calcio a volte succede l’imponderabile: contro la Salernitana ilper 80 minuti ha fatto la partita poi, forse, sentendo l'approssimarsi del trionfo, i giocatori sono stati pervasi dalle emozioni, aspettavano solo il fischio finale, quando è arrivato il gol di Dia. Osservando il golSalernitana dal lato, non c’è statodi valutazione da parte dei ...