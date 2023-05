Erdogan spera ancora nel sostegno della diaspora turca in Germania

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le elezioni in Turchia sono previste per il 14 maggio, ma laè già chiamata ad esprimere il proprio voto e la sua sarà determinante per un’elezione dall’esito di particolarmente incerto. All’estero, le urne sono aperte dal 27 aprile al 9 maggio, ma non tutti i Paesi hanno lo stesso peso. A contare di più in questo quadro è la, dove risiedono circa tre milioni di persone di origine. Di questi, almeno un milione e mezzo ha diritto di voto in Turchia e in passato si è dimostrato un importante bacino elettorale per il presidente uscente. Il pesotedesca Nel 2017, in occasione del referendum per la modificaCostituzione, il sessantatré per cento dei turchi che vivono inha votato a favore ...

... Kemal Kiricldaroglu, che non è certo il più carismatico dei politici, in vantaggio sudi ... L'opposizioneche la scossa del mese scorso possa essere sufficiente per porre fine al governo ...... Kemal Kiricldaroglu, che non è certo il più carismatico dei politici, in vantaggio sudi ... L'opposizioneche la scossa del mese scorso possa essere sufficiente per porre fine al governo ...Il voto rappresenta un passaggio cruciale pere per tracciare il futuro della Turchia, ... l'esportazione di gas dalla Russia nel 2023 si ridurrà del 6,7%, ma siin una crescita ...

Turchia, Erdogan meno invincibile - L'Editoriale L'Eco di Bergamo

Le presidenziali in Turchia si avvicinano e il sultano continua a riempire le patrie galere di oppositori. E’ il “modello Erdogan”.Il prossimo 14 maggio oltre 60 milioni di persone saranno chiamate alle urne per eleggere il Capo dello Stato e il Parlamento: per la prima volta da anni il risultato è incerto ...