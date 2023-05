Emilia-Romagna nella morsa del maltempo | fiumi esondati e treni sospesi

Continua Abruzzo: Milan Basilicata: Inter Calabria: Inter Campania: Inter: Milan Friuli - Venezia Giulia: Milan Lazio: Inter Liguria: Inter Lombardia: Inter Marche: Milan Molise: ...Maltempo in. Sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone: fra Faenza e Forlì (linea Bologna - Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna - Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza - Ravenna) e ...Impressionanti le immagini girate dall'elicottero dei vigili del fuoco. La pioggia cade da 24 ore, decine di famiglie evacuate 3 maggio 2023

Maltempo in Emilia Romagna, nel Ravennate oltre 250 evacuati - Cronaca Agenzia ANSA

La situazione è critica nelle province di Ravenna e Bologna, 400 interventi dei Vigili del fuoco. Centinaia di evacuati, in campo anche l’esercito ...La situazione meteo, infatti, in Emilia-Romagna è critica dappertutto: da oltre 24 ore si registrano allagamenti, chiusure di ponti e strade e viabilità in tilt da Bologna alla Riviera. Anche il ...