Emilia Romagna | maltempo ed esondano Sillaro e Lamone I video

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un'ondata diha colpito l'causando danni e disagi, con centinaia di persone evacuate a causa dell'esondazione di alcuni fiumi e torrenti. Oltre 250 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni nel ravvenate a causa della rottura dell'argine dela Conselice (Ravenna) e successivamente è stata segnalata l'esondazione delin località Boncellino. Un centinaio gli sfollati nei pressi di Faenza. L'allerta meteo ha consigliato la chiusura delle scuole in alcuni Comuni come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, dove è tracimato il Quaderna. Le forti piogge hanno reso difficile la circolazione e costretto alla sospensione del servizio ferroviario fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e ...

Maltempo, gli esondamenti dei fiumi hanno spinto Trenitalia a sospendere la circolazione sulle linee fra Bologna , Rimini, Ravenna e Ferrara con pesanti ripercussioni che si avranno sulla ...Paura ina causa del maltempo. Sono in corso evacuazioni, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni a Faenza (Ravenna) per l'esondazione del Lamone si legge sul profilo Twitter del Vigili del ...Il maltempo imperversa in. Sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone : fra Faenza e Forlì (linea Bologna - Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna - Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza - Ravenna) e ...

Maltempo Emilia Romagna, allagamenti a Bologna, centinaia di evacuati, scuole chiuse, fermati i treni per Rimini e ... ilmessaggero.it

Paura in Emilia Romagna a causa del maltempo. Sono in corso evacuazioni, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni a Faenza (Ravenna) per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...